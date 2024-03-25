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統一發票1-2月特別獎得主 45元買咖啡抱走千萬

2024/3/25 19:54（3/25 20:15 更新）
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113年1、2月期統一發票獎號25日公布，特別獎號碼為16620962。（中央社製表）
113年1、2月期統一發票獎號25日公布，特別獎號碼為16620962。（中央社製表）
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（中央社記者曾智怡台北25日電）今年1、2月期統一發票中獎號碼今天揭曉，統一超商、全家便利商店、萊爾富本期共開出3張千萬特別獎；其中，最幸運的民眾在統一超商台南巿北安門市，只花45元購買一杯咖啡，就將千萬大獎抱回家。

全家便利商店本期共10名幸運兒中大獎，其中，千萬特別獎開出1張，獎落全家高雄梧州店，消費者僅花費246元購買髮飾，就成為千萬得主；200萬特獎開出2張，分別在全家鹿港五路店以及位在北投區的新自強店開出，兩名皆花費不到200元，便喜從天降。

20萬頭獎則有4名消費者獲得，獎項分別於全家斗六龍潭店、萬華區的新武成店、三重區的工業一店，以及全家經營的國道蘇澳服務區商場櫃商開出，最低僅花費97元購買甜點與麵包，就成為幸運得主。

（全家提供）
（全家提供）

另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家本期共開出3組，分別位於龜山長庚店、鹿野瑞豐店、中壢華美店；其中1名民眾只花費70元即中獎。

統一超商本期開出14張大獎，千萬特別獎得主有一人，在台南巿北區的北安門市購買45元的CITY CAFE便中大獎。

200萬特獎開出3張，一人在台南巿中西區的南醫門市購買35元的甜點；一人在台北市中正區的北捷門市購買163元的麵包、CITY CAFE；一人在新北市三重區的天勝門市購買89元的生活用品。

統一超商113年1-2月統一發票中獎清冊。（統一超提供）
統一超商113年1-2月統一發票中獎清冊。（統一超提供）

雲端發票專屬獎百萬得主也有10名，一人在台中市龍井區的龍田門市購買55元的茶葉蛋、統一泡麵；一人在苗栗縣竹南鎮的群創門市購買84元的零食、糖果、飲品；一人在苗栗縣竹南鎮區的龍鳳門市購買29元的礦泉水；一人在高雄市阿蓮區的阿蓮門市購買200元的生活用品；一人在新竹縣湖口鄉的德和門市購買148元的icash2.0造型卡、飲料。

一人在新北市土城區的皇裕門市購買100元的生活用品；一人在新竹市北區的磐石門市購買375元的生活用品；一人在台北市北投區的商城門市購買60元的鮮食、飲料；一人在桃園市大溪區的士香門市購買88元的CITY PEARL；一人在新竹市科學園區的鑫八廠門市購買42元的零食、統一純喫茶。

統一超商提醒，2023年11、12月期尚有13.3萬張、總計超過5800萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印。

萊爾富本期開出1張千萬特別獎，開出門市為台北市北投區的北市北武店，消費者僅花55元購買1件熱狗與1串合勝小貢丸，便獲得幸運之神眷顧。

民國113年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎（新台幣1000萬元）16620962；特獎（200萬元）50008017；頭獎（20萬元）3組分別為73705743、90315047、10604429。（編輯：楊凱翔）1130325

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