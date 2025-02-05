統一發票11-12月期 幸運兒萬元買宗教用品中千萬大獎

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（中央社記者張璦台北5日電）財政部今天公布113年11、12月期統一發票中獎清冊，開出18張特別獎（新台幣1000萬元）及15張特獎（200萬元）。其中，最低有民眾花35元在萊爾富買飲品，就幸運抱走千萬大獎，最高則是花1萬6120元買宗教用品。

民國113年11、12月期統一發票，千萬元特別獎號碼為13965913；200萬元特獎號碼為29892710，財政部賦稅署今天公布中獎清冊，本期共開出18張特別獎（1000萬元）及15張特獎（200萬元）中獎發票，總計33名幸運得主捧回高額獎金。

攤開中獎清冊，本期18張特別獎（1000萬元）中，有6張消費金額不到100元，消費金額最低者，為桃園市楊梅區民族路Hi-Life萊爾富開出的35元飲品發票，另有幸運兒在桃園市楊梅區「順意生活百貨廣場」花45元買塑膠耐熱袋，就喜中千萬元。

千萬元大獎發票中，消費金額最高者，是有民眾花1萬6120元購買宗教用品。

15張特獎（200萬元）中獎發票方面，消費金額最低者為新北市中和區連城路上的全家便利商店，開出45元飲品發票；消費金額最高者，為台灣中油股份有限公司開出的500元汽油發票。

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賦稅署提醒，113年11、12月期中獎統一發票領獎期間為114年2月6日至114年5月5日；中獎人使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

財政部財政資訊中心指出，經統計，本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主共有114位，獎金合計超過2億1900萬元；114位中獎得主中，有78位使用載具儲存雲端發票。（編輯：翟思嘉）1140205

113年11-12月統一發票1000萬元特別獎中獎清冊。（財政部提供）