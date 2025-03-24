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統一發票11-12月千萬獎1張未領 麵飯館食客快現身

2025/3/24 10:31（3/24 10:44 更新）
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113年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號為13965913。（中央社製圖）
113年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號為13965913。（中央社製圖）
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（中央社記者張璦台北24日電）財政部表示，民國113年11、12月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有1張、4張未領；未領的千萬大獎發票為桃園市龜山區「北方麵飯館」開出的210元發票。

114年1、2月期統一發票將於25日開獎，財政部提醒，仍在兌領期限內的113年11、12月特別獎及特獎中獎發票，目前各有1張、4張未領，兌領期限至114年5月5日止。

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據財政部統計，截至目前，11、12月期未領的特別獎（1000萬元）發票僅有1張，為桃園市龜山區文化三路上「北方麵飯館」，開出的210元發票。

未領特獎（200萬元）發票則有4張，包含蝦皮購物開出的399元發票；新北市新莊區宜家家居IKEA開出的275元發票；新北市中和區連城路上的全家便利商店，開出的45元發票；桃園市桃園區慈光街上的萊爾富，開出的100元發票。（編輯：張均懋）1140324

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