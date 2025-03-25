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統一發票1-2月開獎 台南全聯49元買布丁中千萬

2025/3/25 15:28（3/25 18:23 更新）
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全聯示意圖，非中獎門市。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北25日電）今年1、2月期統一發票中獎號碼今天出爐，全聯福利中心本期開出1張特別獎，獎落台南學甲華宗門市，幸運兒只花費新台幣49元購買布丁，即獲得特別獎1000萬元。

全聯表示，114年1、2月份共開出超過23萬個獎項，提醒1、2月份有來全聯消費的民眾記得對發票。

今年1、2月統一發票中獎號碼，下午1時30分在三立iNEWS頻道直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）95980685；特獎（200萬元）37166026；頭獎（20萬元）3組分別為78394633、26503878、39200954。（編輯：張均懋）1140325

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（中央社製圖）
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統一發票114年1-2月千萬獎號碼：95980685
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