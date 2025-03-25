統一發票1-2月特別獎 全家花47元買拿鐵中千萬
2025/3/25 17:09（3/25 17:34 更新）
（中央社記者曾智怡台北25日電）今年1、2月期統一發票中獎號碼今天出爐，全家便利商店本期開出2張千萬特別獎，獎落全家高雄湖內正億店及桃園中壢中央三店，其中桃園中壢中央三店的幸運兒，只花費47元購買大杯冰拿鐵，便喜從天降。
全家表示，本期共7位幸運兒中大獎，其中有6位消費者花費百元內即中獎，且開出店舖多位於桃園、新竹地區的全家便利商店。
今年1、2月統一發票中獎號碼，下午1時30分在三立iNEWS頻道直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）95980685；特獎（200萬元）37166026；頭獎（20萬元）3組分別為78394633、26503878、39200954。（編輯：楊凱翔）1140325
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