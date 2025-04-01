統一發票1-2月千萬獎開出11張 中獎清冊下午公布
2025/4/1 10:31（4/1 10:39 更新）
（中央社記者張璦台北1日電）財政部初步統計，民國114年1、2月期統一發票共開出11張特別獎（新台幣1000萬元）及10張特獎（200萬元）中獎發票，總計21名幸運得主抱回高額獎金，詳細中獎清冊將於今天下午4時30分揭曉。
今年1、2月期統一發票特別獎號碼為95980685；200萬元特獎號碼為37166026。
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截至目前統計，全家便利商店、統一超商、全聯本期共開出5張千萬特別獎，其中最幸運的消費者，在全家桃園中壢中央三店，只花銅板價47元購買大杯冰拿鐵，便喜獲千萬元大獎。
每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。（編輯：張均懋）1140401
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