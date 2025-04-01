統一發票1-2月中獎清冊 幸運兒花35元買杏仁茶中千萬

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（中央社記者張璦台北1日電）財政部今天公布民國114年1、2月期統一發票中獎清冊，開出11張特別獎（新台幣1000萬元）及10張特獎（200萬元）。其中，有民眾花35元在嘉義市西區「嘉義豆奶攤」買杏仁茶，便幸運抱走千萬大獎。

財政部賦稅署今天下午公布最新統一發票中獎清冊，114年1、2月期統一發票共開出11張特別獎（1000萬元）及10張特獎（200萬元）中獎發票，總計21名幸運得主捧回高額獎金。

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特別獎（1000萬元）中獎發票方面，合計5張中獎發票消費金額不到100元。

114年1、2月期統一發票特別獎號碼為95980685；200萬元特獎號碼為37166026。（編輯：楊凱翔）1140401

（財政部提供）