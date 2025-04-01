統一發票1-2月中獎清冊 幸運兒花35元買杏仁茶中千萬
2025/4/1 16:40（4/1 16:50 更新）
（中央社記者張璦台北1日電）財政部今天公布民國114年1、2月期統一發票中獎清冊，開出11張特別獎（新台幣1000萬元）及10張特獎（200萬元）。其中，有民眾花35元在嘉義市西區「嘉義豆奶攤」買杏仁茶，便幸運抱走千萬大獎。
財政部賦稅署今天下午公布最新統一發票中獎清冊，114年1、2月期統一發票共開出11張特別獎（1000萬元）及10張特獎（200萬元）中獎發票，總計21名幸運得主捧回高額獎金。
透過 Google News追蹤中央社
特別獎（1000萬元）中獎發票方面，合計5張中獎發票消費金額不到100元。
114年1、2月期統一發票特別獎號碼為95980685；200萬元特獎號碼為37166026。（編輯：楊凱翔）1140401
延伸閱讀統一發票全家中壢門市誕生千萬獎得主 花47元買拿鐵中獎統一發票7-11開出2張千萬獎 幸運兒88元買御飯糰飲品中獎統一發票1-2月開獎 台南全聯49元買布丁中千萬統一發票11-12月千萬獎1張未領 麵飯館食客快現身財部：1至4月統一發票雲端500元獎 維持現行245萬組統一發票11-12月中獎清冊 最低花35元買飲品中千萬
- 2025/04/01 10:31
- 2025/03/25 18:13
- 2025/03/25 17:09
- 2025/03/25 16:23
- 2025/03/25 15:28
- 2025/03/25 13:32
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀