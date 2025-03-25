統一發票7-11開出2張千萬獎 幸運兒88元買御飯糰飲品中獎
2025/3/25 16:23（3/25 18:24 更新）
（中央社記者曾智怡台北25日電）今年1、2月期統一發票中獎號碼今天出爐，統一超商開出2張千萬特別獎、2張200萬特獎，以及2張100萬雲端發票專屬獎；其中一名消費者僅花新台幣88元購買御飯糰、現蒸地瓜、飲品，便獲得千萬大獎。
今年1、2月統一發票中獎號碼，下午1時30分在三立iNEWS頻道直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）95980685；特獎（200萬元）37166026；頭獎（20萬元）3組分別為78394633、26503878、39200954。（編輯：潘羿菁）1140325
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