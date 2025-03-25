統一發票全家中壢門市誕生千萬獎得主 花47元買拿鐵中獎

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（中央社記者曾智怡台北25日電）今年1、2月期統一發票中獎號碼今天出爐，全家便利商店、統一超商、全聯本期共開出5張千萬特別獎，其中最幸運的消費者，在全家桃園中壢中央三店，只花費新台幣47元購買大杯冰拿鐵，便喜獲千萬。

全家便利商店本期共7名幸運兒中大獎，其中，特別獎開出2張，獎落高雄湖內正億店及桃園中壢中央三店，幸運兒僅花費最低47元購買Let’s Café大杯冰拿鐵即中獎。特獎開出1張，獎落新竹金湳雅店，消費者只花48元購買飲品，便將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有4名消費者幸運獲得，開出店舖為全家平鎮金豐店、桃園武陵店、新竹交大店，及透過全家APP購買，最低僅花費24元購買飲品阿華田就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項也多為礦泉水及飲料等商品。

另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出1張，位於台南永康文化店，幸運得主花費約200元，便喜從天降。

（全家提供）

統一超商本期共2名消費者獲得千萬特別獎，一人在台北市中正區的7-ELEVEN欣漢華門市花139元購買鮮食、統一調味乳、ibon列印；一人在台北市中正區的7-ELEVEN晉江門市花88元購買御飯糰、現蒸地瓜、飲品。

統一超商另開出2張200萬特獎，一人在台北市北投區的7-ELEVEN公岩門市花60元購買幸福餐盒；一人在台中市南屯區的7-ELEVEN精田門市花159元購買CITY CAFE、茶葉蛋、便利用品、飲品。

雲端發票專屬獎百萬得主也有2名，一人在新竹縣湖口鄉的7-ELEVEN湖口廠門市繳帳單花7元手續費；一人在新北市板橋區的7-ELEVEN板橋中正門市花154元購買鮮食、CITY CAFE。

（統一超商提供）

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全聯福利中心1、2月共開出超過23萬個獎項，其中有1張特別獎，開在台南學甲華宗門市，幸運中獎者僅消費49元購買布丁，即獲得1000萬元。

今年1、2月統一發票中獎號碼，下午1時30分在三立iNEWS頻道直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（1000萬元）95980685；特獎（200萬元）37166026；頭獎（20萬元）3組分別為78394633、26503878、39200954。（編輯：楊蘭軒）1140325