加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
發票開獎
新聞專題
發票開獎1/258
首頁 / 生活

統一發票全家中壢門市誕生千萬獎得主 花47元買拿鐵中獎

2025/3/25 18:13（3/25 18:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為全家招牌。（中央社檔案照片）
圖為全家招牌。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北25日電）今年1、2月期統一發票中獎號碼今天出爐，全家便利商店、統一超商、全聯本期共開出5張千萬特別獎，其中最幸運的消費者，在全家桃園中壢中央三店，只花費新台幣47元購買大杯冰拿鐵，便喜獲千萬。

全家便利商店本期共7名幸運兒中大獎，其中，特別獎開出2張，獎落高雄湖內正億店及桃園中壢中央三店，幸運兒僅花費最低47元購買Let’s Café大杯冰拿鐵即中獎。特獎開出1張，獎落新竹金湳雅店，消費者只花48元購買飲品，便將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有4名消費者幸運獲得，開出店舖為全家平鎮金豐店、桃園武陵店、新竹交大店，及透過全家APP購買，最低僅花費24元購買飲品阿華田就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項也多為礦泉水及飲料等商品。

另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出1張，位於台南永康文化店，幸運得主花費約200元，便喜從天降。

（全家提供）
（全家提供）

統一超商本期共2名消費者獲得千萬特別獎，一人在台北市中正區的7-ELEVEN欣漢華門市花139元購買鮮食、統一調味乳、ibon列印；一人在台北市中正區的7-ELEVEN晉江門市花88元購買御飯糰、現蒸地瓜、飲品。

統一超商另開出2張200萬特獎，一人在台北市北投區的7-ELEVEN公岩門市花60元購買幸福餐盒；一人在台中市南屯區的7-ELEVEN精田門市花159元購買CITY CAFE、茶葉蛋、便利用品、飲品。

雲端發票專屬獎百萬得主也有2名，一人在新竹縣湖口鄉的7-ELEVEN湖口廠門市繳帳單花7元手續費；一人在新北市板橋區的7-ELEVEN板橋中正門市花154元購買鮮食、CITY CAFE。

（統一超商提供）
（統一超商提供）
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

全聯福利中心1、2月共開出超過23萬個獎項，其中有1張特別獎，開在台南學甲華宗門市，幸運中獎者僅消費49元購買布丁，即獲得1000萬元。

今年1、2月統一發票中獎號碼，下午1時30分在三立iNEWS頻道直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（1000萬元）95980685；特獎（200萬元）37166026；頭獎（20萬元）3組分別為78394633、26503878、39200954。（編輯：楊蘭軒）1140325

#中壢
#台北市
#全家
#統一發票
#統一超
#全聯
#特別獎
#財政部
#統一超商
#新竹縣
（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
統一發票11-12月千萬獎1張未領 麵飯館食客快現身統一發票113年11-12月千萬獎號碼：13965913財部：1至4月統一發票雲端500元獎 維持現行245萬組
發票開獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
統一發票1-2月特別獎 全家花47元買拿鐵中千萬
23
更多編輯台推薦新聞：