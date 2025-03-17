財部：1至4月統一發票雲端500元獎 維持現行245萬組

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（中央社記者張璦台北17日電）財政部賦稅署今天表示，今年1至4月期統一發票每期開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，500元獎維持現行的245萬組。

賦稅署指出，預計今年1至4月期每期雲端發票專屬獎合計可開出256萬6030組。

賦稅署說明，為妥善運用統一發票給獎經費，依據當年度預算及審酌前一年度中獎統一發票兌領情形，於每年初規劃統一發票開獎獎別及組數。

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賦稅署表示，考量自民國113年3至8月期起，雲端發票專屬獎500元獎每期開獎組數，由165萬組增加為195萬組，同年9至10月期起，此獎別再增開50萬組至現行245萬組，經依114年度給獎經費預算額度，審慎估算應支付中獎獎金及手續費後，114年1至4月期將維持現行開獎獎別及組數，後續將視統一發票給獎經費執行及餘裕情形適時滾動檢討。

為了不讓獎金擦身而過，賦稅署呼籲，民眾可多利用財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金將自動匯入指定帳戶；同時，為增加領獎便利性，財政部統一發票兌獎APP提供24小時線上即時領獎服務，民眾可多加利用。（編輯：林家嫻）1140317