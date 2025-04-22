台彩：威力彩頭獎獎金20億得主 擬捐1億給3基金會

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（中央社記者張璦台北22日電）今年2月開出的威力彩頭獎新台幣20.07億元，由一人獨得，獎落新北樹林。台彩今天表示，這名得主年約50歲的財會人員，自選加包牌，抱回歷史第6高的單注頭獎獎金，他規劃捐出1億元，包含給中信慈善基金會、肝病防治學術基金會、報導者文化基金會。

威力彩第114016期在今年2月24日開獎，第一區中獎號碼為24、16、15、35、23、07，第二區中獎號碼為02號。

新北市樹林區的金發野彩券行開出威力彩頭獎，高達20.07億元獎金，由一人獨得，為威力彩上市以來歷史第6高的單注頭獎獎金。這名獎金得主是採取自選加包牌的方式，第一區38個號碼中，選7個號碼，第二區8個號碼則只選3個號碼，一共花2100元買21注，不只幸運抱回頭獎，二獎中2注，三獎中6注，四獎也中12注，未扣稅的總獎金一共20億2013萬942元。

台彩總經理謝志宏今天表示，此中獎人是一名新北市財務會計人員，年約50歲，近日已帶女兒前來領獎。此人是資深彩迷，常常玩刮刮樂，今年農曆春節期間買6次「2000萬超級紅包」，都中5000元，所以他覺得今年財運相當不錯。

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謝志宏說，中獎人選號邏輯來自於夢境，包含在夢境中解函數題目、推敲夢境寓意，得出數字；威力彩頭獎16億元時，該中獎人也以同樣的獎號買過一次，但沒中獎，後來女兒與他合資，並提醒他「記得去買我們的20億元，發起來 」，所以中獎人某天上班路經過投注站，就決定再買一次。

謝志宏指出，中獎人目前在外租屋，幸運抱回高額獎金後，規劃購買不動產、郵輪渡假，同時，預計將捐出1億元獎金，其中9000萬元捐給中信慈善基金會「信扶專案」，可照顧3000個弱勢家庭，以及500萬元捐給肝病防治學術基金會、500萬元捐給報導者文化基金會，並包168萬8888元紅包給彩券行。（編輯：潘羿菁）1140422