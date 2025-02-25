威力彩頭獎20.07億獎落新北 幸運兒花2100元自選包牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北25日電）昨晚開獎的威力彩頭獎新台幣20.07億元，由1人獨得，獎落新北樹林。台彩今天公布，該中獎人花2100元、以自選加包牌的方式，幸運抱回歷史第6高的單注頭獎獎金；同時，此人另中了二獎、三獎、四獎，總獎額超過20.2億元。

威力彩第114016期昨晚開獎，第一區中獎號碼為24、16、15、35、23、07，第二區中獎號碼為02號。

根據派彩結果，頭獎新台幣20.07億元在新北市樹林區的金發野彩券行開出，由一人獨得，為威力彩上市以來歷史第6高的單注頭獎獎金。

透過 Google News 追蹤中央社

台彩今天公布，該中獎人是採取自選加包牌的方式，第一區38個號碼中，選7個號碼，第二區8個號碼則只選3個號碼，一共買21注、花2100元，不只幸運抱回頭獎，二獎中2注，三獎中6注，四獎也中12注，未扣稅的總獎金一共20億2013萬942元。

台彩董事長黃志宜、總經理謝志宏表示，通常包牌是包第2區8個號碼，但此中獎人只選3個號碼，非常罕見，推測此人是資深彩迷。（編輯：潘羿菁）1140225