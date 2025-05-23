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統一發票1-2月千萬獎1張未領 中油加油民眾快現身

2025/5/23 10:52（5/23 11:00 更新）
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114年1、2月期統一發票中獎獎號。（中央社製圖）
114年1、2月期統一發票中獎獎號。（中央社製圖）
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（中央社記者張璦台北23日電）財政部表示，1、2月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有1張、2張未領；未領的千萬大獎發票，為台中太平區一處中油加油站開出的1000元發票。

民國114年3、4月期統一發票將於25日開獎，財政部提醒，仍在兌領期限內的1、2月特別獎及特獎中獎發票，目前各有1張、2張未領，兌領期限至114年7月7日止。

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據財政部統計，截至目前，1、2月期未領的特別獎（1000萬元）發票尚有1張，為台中市太平區永豐路上的中油CPC，開出的1000元汽油發票。

未領特獎（200萬元）發票則有2張，包含桃園市桃園區中山路上「古早味大腸+蚵仔麵線」開出的60元發票，以及雲林縣崙背鄉信義路上「白巷子WHITE ALLEY」開出的飲品45元發票。（編輯：楊蘭軒）1140523

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