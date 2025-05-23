統一發票1-2月千萬獎1張未領 中油加油民眾快現身
2025/5/23 10:52（5/23 11:00 更新）
（中央社記者張璦台北23日電）財政部表示，1、2月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有1張、2張未領；未領的千萬大獎發票，為台中太平區一處中油加油站開出的1000元發票。
民國114年3、4月期統一發票將於25日開獎，財政部提醒，仍在兌領期限內的1、2月特別獎及特獎中獎發票，目前各有1張、2張未領，兌領期限至114年7月7日止。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
據財政部統計，截至目前，1、2月期未領的特別獎（1000萬元）發票尚有1張，為台中市太平區永豐路上的中油CPC，開出的1000元汽油發票。
未領特獎（200萬元）發票則有2張，包含桃園市桃園區中山路上「古早味大腸+蚵仔麵線」開出的60元發票，以及雲林縣崙背鄉信義路上「白巷子WHITE ALLEY」開出的飲品45元發票。（編輯：楊蘭軒）1140523
延伸閱讀統一發票1-2月中獎清冊 幸運兒36元買麵包抱回千萬統一發票1-2月中獎清冊 最低花35元買杏仁茶中千萬統一發票全家中壢門市誕生千萬獎得主 花47元買拿鐵中獎學生當家教被誤認營業人無法兌領發票 千萬大獎險擦身而過
- 統一發票1-2月千萬獎1張未領 中油加油民眾快現身2025/05/23 10:52
- 2025/04/01 18:11
- 2025/04/01 16:40
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
統一發票1-2月中獎清冊 北市文山區36元買麵包抱回千萬