統一發票11-12月千萬獎2張未領 新北彰化超商消費幸運兒快現身

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（中央社記者張璦台北22日電）財政部表示，112年11、12月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，至今各有2張及4張未領。未領的千萬大獎發票分別開在新北淡水的統一超商，以及彰化埔鹽的全家便利商店。

民國113年1、2月期統一發票將於25日開獎，財政部提醒，仍在兌領期限內的112年11、12月特別獎及特獎中獎發票，各有2張及4張未領獎，提醒民眾在今年5月6日前完成兌領，以免成過路財神。

據財政部統計，截至目前，112年11、12月期未領的特別獎（1000萬元）發票一共2張，均由超商開出，包含新北市淡水區學府路上的統一超商，開出的食品等144元發票；以及彰化縣埔鹽鄉彰水路上的全家便利商店，開出的125元菸品發票。

未領特獎（200萬元）發票則有4張，包含花蓮縣花蓮市重慶路上的「統冠聯合生鮮超級市場」，開出16元發票；桃園市中壢區民族路上的中油開出50元汽油發票；新北市林口區東湖路上的統一超商，開出35元飲品發票；以及台中市北區漢口路上的「樂法」，開出飲品70元發票。（編輯：林淑媛）1130322