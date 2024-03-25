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統一發票1-2月特別獎 北市萊爾富消費55元中千萬

2024/3/25 14:57（3/25 15:57 更新）
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圖為萊爾富招牌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北25日電）今年1、2月期統一發票中獎號碼今天出爐，萊爾富在台北市北投區的北市北武店開出1組1000萬元特別獎，幸運兒僅花費55元購買熱狗與一串小貢丸，就成為千萬得主。

民國113年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎（新台幣1000萬元）16620962；特獎（200萬元）50008017；頭獎（20萬元）3組分別為73705743、90315047、10604429。（編輯：蘇志宗）1130325

113年1、2月期統一發票獎號25日公布，特別獎號碼為16620962。（中央社製表）
113年1、2月期統一發票獎號25日公布，特別獎號碼為16620962。（中央社製表）
#統一發票
#萊爾富
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統一發票113年1-2月千萬獎號碼：16620962
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