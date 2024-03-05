取巧洗1萬張小額發票拚中獎率 國稅局追回獎金

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（中央社記者張璦台北5日電）統一發票是消費者的小確幸，卻有不肖人士刻意蒐集大量的小額發票，不當賺取獎金，曾有民眾在10個月期間取得1萬多張發票，兌領獎金新台幣3萬餘元，由於90%以上為小額消費，最終遭國稅局發現有異，追回獎金。

財政部北區國稅局今天表示，取得發票張數越多中獎機率雖然愈高，但發票的取得應符合統一發票給獎辦法規定，若是以不合常規的交易或付款方式，無正當理由取得當期大量小額統一發票，則不予給獎，呼籲民眾不要取巧以不合規定方式，刻意蒐集大量小額統一發票兌獎。

近來實務上就曾發現有民眾利用不合常規方式取得大量小額發票，領取中獎獎金，經稽徵機關查核後，追回中獎獎金。

北區國稅局指出，甲君於民國111年5月至112年2月間透過網路小額消費，取得發票1萬餘張，兌領獎金3萬餘元，經分析，其中90%以上為小額消費所取得的雲端發票。

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北區國稅局表示，再查其消費內容，明顯不符合一般正常消費習慣與經驗法則，稽徵機關因此發函追回中獎獎金，甲君得知違反規定，已自行繳回中獎獎金。

北區國稅局重申，無論是雲端發票、統一發票證明聯或紙本發票的中獎發票，領獎時均留有記錄，財政部對於中獎異常情形均有監控及通報機制，民眾應以合法、合常規的方式取得統一發票，才能安心享受「發票在手 、希望無窮」的小確幸。（編輯：林興盟）1130305