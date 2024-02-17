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男子虛設公司詐領逾千萬元發票獎金 判刑4年6月

2024/2/17 17:40
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（中央社記者鄭維真彰化17日電）曾姓男子涉以人頭開設公司並唆使多人持假中獎發票詐領，3年持近6萬張假中獎發票詐領逾1000萬元，彰化地院依違反組織犯罪防制條例判曾男4年6月刑期，並追徵犯罪所得，可上訴。

彰化地方法院判決書指出，曾姓男子在民國105至106年間陸續召募10多名成員，分工負責購買空白發票、剪發票、兌領發票等，並陸續主導以人頭在台中、彰化、桃園等地成立6間水資源公司及加水站，皆由曾男實際負責及主辦會計業務，其中5間被查獲有開立假中獎發票詐領事實。

判決書表示，此發票獎金詐領集團大量申購小額二聯式收銀機發票，且皆無銷貨事實，待每次單月25日開獎後，由成員分工對獎、裁剪取出中獎的空白發票，接續登打虛開不實的小額銷貨內容，再由成員親自或轉交他人持不實中獎發票前往超商或金融機構詐領。

判決書指出，此集團3年以不實虛開中獎發票共兌獎5萬8886張，所得1547萬6200元，成員兌換每張可抽取20元至40元佣金。

判決書表示，張姓等8名集團成員坦承犯行，自白符合減刑要件，並繳回犯罪所得，分獲3至5年緩刑；盧姓成員判刑1年7月刑期，犯罪所得全沒收；曾姓主嫌判處4年6月徒刑，並追徵犯罪所得1322萬2206元等，全案可上訴。（編輯：戴光育）1130217

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