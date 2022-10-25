小額加油等洗發票查核出爐 財部追回獎金近18.5萬

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（中央社記者張璦台北25日電）防杜民眾利用至加油站小額、自助加油等分散消費，取得大量小額統一發票領取中獎獎金，財政部賦稅署啟動調查、今天公布上半年查核結果，各地區國稅局追回獎金30件、金額新台幣近18.5萬元。

鑑於有心人士以迂迴取巧手法，分散消費或付款取得大量小額統一發票以領取中獎獎金，違背給獎是為鼓勵消費者主動索取統一發票，以防杜逃漏稅捐目的，為保障一般消費者中獎權益，財政部民國110年12月7日修正發布統一發票給獎辦法。

辦法修正後，自今年1月1日起，以不合常規的交易或付款方式，無正當理由取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，不予給獎；已領取獎金者，由所轄主管稽徵機關具函追回獎金。

賦稅署今天說明，依財政部各地區國稅局針對111年1、2月期到5、6月期，也就是上半年統一發票中獎異常案件查核結果，其中已查核完成、且依給獎辦法規定追回獎金者共45件、金額28萬5000元。

按照5大中獎異常樣態分析，「買受人為營業人」有15件、應追回金額10萬300元，這類不屬於小額洗發票。

另4類屬小額洗發票，包含「透過網路ATM或電子支付系統分次繳納電信費取得大量小額發票」有3件、金額1萬9500元；「加油站小額、自助加油取得大量小額發票」3件、金額7600元。

「購買提袋、影印等小額品項分次結帳取得大量小額發票」達13件、金額7萬3800元；至於「領獎人不願說明、但繳回獎金」有11件、金額8萬3800元。

換言之，屬「取得大量小額發票」的案件占總件數逾6成6，「買受人為營業人」的件數占33%左右；以獎金占比區分，「取得大量小額發票」占64.8%，「買受人為營業人」占35.2%。

賦稅署強調，為維護一般消費者中獎權益，財政部已建立給獎辦法的查核機制，以遏止取巧者利用分散消費取得大量小額中獎發票領取獎金，落實統一發票給獎目的。（編輯：楊蘭軒）1111025