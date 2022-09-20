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統一發票5-6月千萬獎5張未領 台北彰化超商幸運兒快現身

2022/9/20 18:41（9/20 19:02 更新）
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111年5、6月期統一發票千萬元特別獎中獎號碼為46438476；200萬元特獎號碼為54769852。（中央社製圖）
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（中央社記者張璦台北20日電）財政部表示，今年5、6月期特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，至今仍各有5張及1張未領，消費金額皆在新台幣千元以下；未領的千萬大獎發票中，幸運兒最低僅花15元，希望得主儘快現身，以免與財神爺擦身而過。

今年7、8月期統一發票將於25日開獎，在此之前，財政部提醒，仍在兌領期限內的5、6月特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，還各有5張及1張未領獎，提醒民眾趕在11月7日前完成兌領。

財政部表示，5、6月期未領的特別獎（1000萬）發票共5張，其中4張消費金額在百元以下；金額最低的一張開在台北市中山區全家便利商店，民眾花15元，就喜獲財神爺眷顧；金額次低者則是在彰化縣社頭鄉統一超商花30元買食品，喜從天降。

特獎（200萬元）未領中獎發票僅1張，是一張由蝦皮購物開出的799元發票。（編輯：潘羿菁）1110920

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