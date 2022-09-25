統一發票111年7-8月超商開出3組千萬獎 49元買飲料迎財神

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111年7、8月統一發票中獎號碼25日出爐，7-ELEVEN統一超商台中市大雅區晞寶門市（圖）開出千萬獎。（圖取自google地圖網頁google.com/maps）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北25日電）111年7、8月統一發票中獎號碼今天出爐，7-ELEVEN統一超商本期開出3組1000萬特別獎，另有1人花15元購買飲品中200萬特獎；全聯福利中心則開出超過24萬個獎項，其中1人花費114元購買豆漿，幸運獲得200萬特獎。

統一超商本期3組1000特別獎，分別是1人在新北市新店區正民門市僅花費新台幣49元購買民生用品，1人在台中市大雅區晞寶門市花49元買飲料，以及1人在台東縣台東市東捷門市花300元買數位商品。

統一超商本期統一發票共開出3組1000萬特別獎、1組200萬特獎，以及4組100萬雲端發票專屬獎。

200萬特獎部分，是1人在台中市大里區大金門市購買15元的飲品。

至於4組100萬雲端發票專屬獎，1人在新竹縣竹北市縣汶門市43元購買麵包；1人在台中市后里區美光門市購買共49元的零食、飲品與鮮食；1人在台北市士林區齊德門市用59元買鮮食；1人在新北市汐止區進益門市花了93元的列印費。

統一超商提醒，OPEN POINT APP發票日誌，今年5、6月期尚有13萬張、總計5100萬元獎金的會員載具中獎發票尚未到ibon列印。

統一超商說明，會員們只要在今年10月5日前持OPEN POINT APP就近到門市列印，千元以下中獎發票還能現場直接兌換，提供原店兌換商品或儲值icash Pay、icash2.0等多元兌換選擇，並加碼最高10%回饋。

全聯福利中心本期統一發票開出1組200萬特獎，為1人在台南和緯店花費114元購買兩瓶豆漿，就被幸運神眷顧。全聯提醒7、8月有消費的民眾，全聯本期統一發票共開出超過24萬個獎項，別忘記對發票。

111年7、8月統一發票中獎號碼今天公布，特別獎（1000萬元）05701942 ；特獎（200萬元）97718570；頭獎（20萬元）3組分別為88400675、73475574、53038222。（編輯：楊蘭軒）1110925

（統一超商提供）