統一發票111年5-6月千萬獎號碼：46438476

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（中央社網站25日電）111年5、6月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎號碼為46438476；200萬元特獎號碼為54769852。

今年5、6月統一發票中獎號碼下午1時30分在東森財經台直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）46438476；特獎（200萬元）54769852；頭獎（20萬元）3組分別為17858097、94045042、05236836。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

除了上述中獎號碼之外，財政部賦稅署表示，為增加民眾使用手機條碼或其他載具索取雲端發票的誘因，每期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數將由100萬組，提高至165萬組。

總計雲端發票專屬獎包含100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，預計每期雲端發票專屬獎合計可開出176萬6030組。

賦稅署說，將於今年下半年視統一發票給獎經費執行和餘裕情況，適度增開雲端發票專屬獎組數，讓更多民眾享有雲端發票中獎的小確幸，也為愛護地球盡一份心力。

中獎人應於領獎期限內，持有效身分證件及中獎統一發票收執聯、電子發票證明聯或公用事業掣發載有載具識別資訊之兌獎聯，向實體據點領獎。實體通路兌獎據點包括：

【全部獎別】第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部。

【二獎以下獎別、雲端發票專屬千元獎、雲端發票專屬百元獎】信用合作社、農／漁會信用部。

【五獎、六獎、雲端發票專屬百元獎】統一超商、全家、萊爾富、OK、全聯福利中心、美廉社（早上9時至晚上11時或營業結束）。1110725