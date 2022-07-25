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統一發票111年5-6月千萬獎幸運兒 全聯花240元中獎

2022/7/25 16:12（7/25 17:24 更新）
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111年5、6月統一發票中獎號碼出爐，全聯福利中心本期統一發票共開出1張千萬特別獎。圖為全聯台南安中門市。（圖取自facebook.com/pxmart.150200）
111年5、6月統一發票中獎號碼出爐，全聯福利中心本期統一發票共開出1張千萬特別獎。圖為全聯台南安中門市。（圖取自facebook.com/pxmart.150200）
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（中央社記者曾智怡台北25日電）111年5、6月統一發票中獎號碼今天出爐，全聯福利中心本期統一發票共開出1張千萬特別獎與1張兩百萬特獎；其中，消費者只花費240元購買漱口水、胡蘿蔔、高纖吐司等商品，就幸運抱走千萬大獎。

今年5、6月統一發票中獎號碼下午1時30分開獎，特別獎（新台幣1000萬元）46438476；特獎（200萬元）54769852；頭獎（20萬元）3組分別為17858097、94045042、05236836。1110725

111年5、6月期統一發票千萬元特別獎中獎號碼為46438476；200萬元特獎號碼為54769852。（中央社製圖）
111年5、6月期統一發票千萬元特別獎中獎號碼為46438476；200萬元特獎號碼為54769852。（中央社製圖）
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