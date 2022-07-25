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移工結匯發票中200萬 居留證換發沒到手尚未領獎

2022/7/25 16:27（7/25 17:01 更新）
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有外籍移工薪資結匯手續費發票對中今年3、4月期200萬特獎，但因居留證換發遲遲還沒拿到，未能領獎。（中央社檔案照片）
有外籍移工薪資結匯手續費發票對中今年3、4月期200萬特獎，但因居留證換發遲遲還沒拿到，未能領獎。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北25日電）統一發票今年3、4月期特獎（200萬）未領中獎發票僅1張，在台北市同合順企業開出，財政部賦稅署先前指出，這是1張外籍移工薪資結匯手續費80元發票；同合順企業表示，這名移工知悉獲獎，但因居留證換發遲遲還沒拿到，未能領獎。

今年5、6月統一發票中獎號碼下午直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）46438476；特獎（200萬元）54769852；頭獎（20萬元）3組分別為17858097、94045042、05236836。

財政部表示，今年3、4月期特獎（200萬元）未領中獎發票僅1張，在台北市大同區同合順企業開出，財政部賦稅署先前指出，這是1張外籍移工薪資結匯手續費80元發票，獲獎人可能是外籍人士。

同合順企業今天接受電訪時指出，這名移工是將薪資結匯至印尼，且已知中獎，但因該移工的工作地點5月從家庭轉換至工廠，因此需向內政部移民署重新更換居留證，不過，領獎時所需的證件至今尚未核發下來。

同合順企業人員表示，預計很快能收到證件，將會陪同移工前往領獎。

統一發票今年3、4月期兌領期限至9月5日，除上述移工，截至7月22日，仍有3位特別獎（1000萬）中獎發票得主未領獎，籲幸運兒儘快現身，以免成過路財神。（編輯：楊蘭軒）1110725

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