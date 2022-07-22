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統一發票3-4月千萬大獎 3名幸運得主未現身

2022/7/22 10:32（7/22 10:57 更新）
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財政部表示，今年3、4月期特別獎及特獎中獎發票，至今仍各有3張及1張未領。（中央社製圖）
財政部表示，今年3、4月期特別獎及特獎中獎發票，至今仍各有3張及1張未領。（中央社製圖）
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（中央社記者張璦台北22日電）財政部表示，今年3、4月期特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，至今仍各有3張及1張未領，消費金額皆在千元以下；未領的千萬大獎發票中，幸運兒最低僅花新台幣125元，籲得主儘快現身，以免成過路財神。

今年5、6月期統一發票將於25日開獎，在此之前，財政部提醒，仍在兌領期限內的3、4月特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，還各有3張及1張未領獎，提醒民眾趕在9月5日前完成兌領。

財政部表示，3、4月期未領的特別獎（1000萬）發票共3張，其中2張千萬發票的開出地點在雙北地區；消費金額最小的一張開在台北市大安區徐杯杯粉圓仙草，民眾花125元，就喜獲財神爺眷顧。

消費金額次低的開在新北市淡水區挪威森林Motel，消費金額980元 ；另一張未領千萬中獎發票，則是在Google play花990元購入應用程式。

特獎（200萬元）未領中獎發票僅1張，在台北市大同區同合順企業開出，財政部賦稅署先前指出，這是一張外籍移工薪資結匯手續費80元發票，獲獎人可能是外籍人士。（編輯：張均懋）1110722

（財政部提供）
（財政部提供）
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