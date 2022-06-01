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發票開獎2/105

統一發票111年3-4月期 千萬獎19張、200萬獎13張

2022/6/1 10:33（6/1 10:42 更新）
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111年3、4月期統一發票千萬元特別獎獎號為32220402。（中央社製圖）
111年3、4月期統一發票千萬元特別獎獎號為32220402。（中央社製圖）
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（中央社記者張璦台北1日電）據財政部今天上午初步統計，3、4月期統一發票共開出19張特別獎（新台幣1000萬元）及13張特獎（200萬元）中獎發票，總計誕生32位大獎幸運兒，詳細中獎名單將於下午16時30分揭曉。

每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。

財政部今天上午初步統計，今年3、4月期特別獎（1000萬元）中獎發票共開出19張，特獎（200萬元）開出13張，下午將公布完整中獎清冊，揭露大獎獎落何處和消費金額、品項。

截至目前，根據超商、超市自行公布的中獎情形，全家、萊爾富、統一超商、全聯共開出8張特別獎發票；其中一位幸運兒，在統一超商台北市信義區門市，只花15元購買飲料，就將千萬大獎抱回家。

全家便利商店本期則開出2張特別獎，消費者在三重新福田店購買零食，花費60元就幸運中獎，另一人則是在嘉義東雅店購買飲料等商品，總共花255元，就喜從天降。

同時，全家也開出2張特獎，分別在台中大英店、田中新生店，有消費者到門市繳費僅花12元手續費就中獎，更有民眾買2份報紙、花費20元，200萬元輕鬆入袋。（編輯：楊凱翔）1110601

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