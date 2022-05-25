統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

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（中央社記者曾智怡台北25日電）111年3、4月統一發票中獎號碼今天出爐，統一超商本期共開出4張千萬特別獎，有消費者只花費15元購買飲料，就將大獎抱回家；萊爾富及全聯本期各開出1張千萬特別獎，全家則是開出2張千萬特別獎。

統一超商共4名消費者獲得1000萬特別獎、3名獲得200萬特獎，其中一位幸運兒，只花費15元購買飲料，就喜從天降，入袋千萬元。

全家便利商店本期開出2組1000萬特別獎，其中一名幸運兒，在三重新福田店購買零食，只花費新台幣60元就把千萬大獎抱回家。

萊爾富本期開出1張1000萬特別獎，消費者僅花費新台幣25元，就幸運抱走千萬大獎。

全聯本期各開出1張1000萬特別獎和200萬特獎；其中有一位幸運兒花費359元購買鮮乳、饅頭、肉包、甜點等，就中千萬大獎。

111年3、4月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎（新台幣1000萬元）32220402；特獎（200萬元）99194290；頭獎（20萬元）3組分別為16525386、28467179、27854976。（編輯：潘羿菁）1110525

（中央社）

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