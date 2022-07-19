台北國稅局推廣雲端發票 捐10張換中職門票

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（中央社記者張璦台北19日電）為推廣國球及雲端發票，台北國稅局今天表示，民眾捐出10張今年度7至8月雲端發票，以台北市居住地址，參加財政部舉辦的「雲端發票e起來」活動，就可以兌換8月12日統一獅 vs.味全龍內野門票，數量有限，換完為止。

財政部台北國稅局今天召開例行記者會指出，為提升運動風氣、推廣購物消費索取雲端發票及捐贈發票送愛心，舉辦「雲端發票火力全開」租稅宣導活動，邀請民眾在8月12日晚上，至台北市立天母棒球場一起進場觀賞棒球比賽。

台北國稅局說明，民眾下載財政部統一發票兌獎APP、捐贈「111年7至8月份雲端發票10張」，發票需無書立統一編號且消費金額新台幣10元以上，並以台北市居住地址，參加財政部舉辦的111年度「雲端發票e起來」活動，就可以兌換8月12日統一獅 vs.味全龍內野門票全票1張，及現場贈品券1張，每人限換各2張，數量有限，換完為止。

台北國稅局指出，兌換日期為7月20日上午9時開始，為便利上班族，中午不休息，並特地開放兌票至晚上7時，換票地點為財政部台北國稅局總局（台北市中華路1段2號1樓）、信義分局（台北市信義路5段15號4樓）、士林稽徵所（台北市美崙街43號1樓）、中南稽徵所（台北市松江路219號1樓），及南港稽徵所（台北市南港路1段360號5樓），皆可兌換。

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台北國稅局表示，球賽當天下午4時開始，即可憑贈品券免費兌換加油棒及飲料，且現場設有雲端發票體驗營，可體驗使用行動支付消費及以手機條碼儲存雲端發票的便利性，更宣導遊戲攤位，完成闖關者即贈送精美宣導品，歡迎民眾攜帶存有111年7至8月份的雲端發票及載具到現場參與活動，一起捐發票做公益。

台北國稅局呼籲，民眾消費時只要持手機條碼、悠遊卡、一卡通等載具，索取發票，不列印電子發票證明聯，除可進行統一發票中獎號碼對獎外，還有雲端發票專屬獎中獎機會，節能減碳又環保。（編輯：林興盟）1110719