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你是什麼形狀的人？文博會召集旅伴心理測驗社群暴紅

2022/7/29 18:07（7/29 18:46 更新）
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文博會推出心理測驗「你是什麼形狀的人？」（圖取自facebook.com/creativexpo.tw）
文博會推出心理測驗「你是什麼形狀的人？」（圖取自facebook.com/creativexpo.tw）
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（中央社網站29日電）為迎接文博會，台灣文博會在臉書發布「旅伴召集中」貼文，結合時下流行的心理測驗，邀請民眾參與線上互動，找出適合與自己同行暢遊文博會的旅伴。

2022台灣文博會今年以「群島共振」（Resonance Island）為主題，8月5日至14日將在高雄舉行，這也是文博會首度離開台北舉辦。為了替活動暖身，台灣文博會在臉書邀請民眾透過12題心理測驗小遊戲「你是什麼形狀的人？」，找出最適合自己的文博會逛展路線和同伴。

只要用手機開啟測驗網頁，回答12題生活化的題目後，就能根據不同的答案選擇，獲得代表不同「人格形狀」的幾何圖形與分析結果，包含人格特質、優缺點、在朋友眼中的形象，與同行旅遊時給人的感覺。測驗結果還提供適合做伴的「人格形狀」組合，台灣文博會也邀請民眾在臉書留言分享自己的測驗結果，尋找全島的旅伴。

貼文吸引上百名網友留言、分享，不少網友更是測出無形、六角星星，以及最新發現的幾何圖形Scutoid等特殊形狀。

台灣文博會在臉書表示，文博會是一場總和島嶼文化的展覽，一個與喜歡的人、事、物共振的體驗，期待大家來感受新鮮、享受多元、認識未知、體驗日常。（編輯：侯少婷）1110729

心理測驗「你是什麼形狀的人？」裡有各式各樣的「人格形狀」。（圖取自facebook.com/creativexpo.tw）
心理測驗「你是什麼形狀的人？」裡有各式各樣的「人格形狀」。（圖取自facebook.com/creativexpo.tw）
心理測驗裡的「人格形狀」稀有款。（圖取自facebook.com/creativexpo.tw）
心理測驗裡的「人格形狀」稀有款。（圖取自facebook.com/creativexpo.tw）
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