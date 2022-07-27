台灣文博會首度前進高雄 沉浸式體驗島嶼文化壯遊

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2022台灣文博會8月5日將移師高雄舉辦，今年以「群島共振」為主題，27日在台北松菸舉辦展前記者會，介紹本屆主題館的「環島運動場」是由總策展人林昆穎操刀。（文化部提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）2022台灣文博會8月5日將移師高雄舉辦，首度離開台北，邀大家來體驗這座島嶼的文化壯遊，打造「環島運動場」、「寶島冰菓室」等沉浸式體驗，也吸引中南部文創業者踴躍參與。

2022台灣文博會今年以「群島共振」（Resonance Island）為主題，由「豪華朗機工」共同創辦人林昆穎擔任總策展人，主視覺由設計師顏伯駿操刀。今天在台北松菸舉辦展前記者會，文化部長李永得、高雄市長陳其邁、台灣設計研究院院長張基義、總策展顧問龔書章、林昆穎及各館分策展人都出席。

李永得表示，文博會10年來第一次離開台北到高雄，有先前金曲獎、金音獎頒獎典禮到高雄舉辦的經驗，知道這對工作、經費支出都有很多挑戰，但很值得，尤其這次策展團隊也融入許多南部文創業特色，獲在地工作者熱烈迴響。文化部也補充，本屆中南部文創業者較去年倍增，占比超過4成，為歷年之最。

李永得透露，先前有討論文博會未來可能移動到不同縣市，「如果有興趣或有意願，大家都可以來談，下次就到你們那邊」。

特別北上的陳其邁也分享，高雄在1931年就曾舉辦港勢展覽會，曾喊出「以台灣的高雄，邁向世界的高雄」，希望這次文博會有機會帶大家看見高雄歷史，發掘在地特色，「文博早就應該離開台北，從台灣各個不同縣市角落，分享、綻放在地力量」。

今年文博會將於8月5日至14日在高雄流行音樂中心設置「文化策展區」，主題館規劃「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰菓室」3大主題，與城市串聯的「嘉義館」、「馬祖館」2大地方館，還有「工藝館」和「響應館」。

由林昆穎策劃的分區「環島運動場」，強調每個人都是一座島嶼，當島嶼彼此碰撞時，「你的創造將成為我的體驗」共振出台灣的壯闊文化。在環形的運動場中觀展，觀眾將可在外環藉由互動，重新認識日常物件，並透過即時剪輯投影技術，在內環看見體驗如何成為新的創造。

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2樓的「島嶼大飯店」，則邀請大家在大廳欣賞各地藝術家駐地創作的直播連線，並提供需事先預約的15分鐘「客房服務」，全台各地表演藝術者將進行即時共演。而「寶島冰菓室」將帶大家透過五感探索台灣的食冰文化，即時連線深入台灣冰店現場，也可大口享用冰棒、冰飲、冰淇淋。

本屆也透過高雄輕軌連結城區與展區，以「文化循環」為觀點，將以往分區展出的文創品牌及IP授權，在8月10日至14日期間聚集高雄展覽館。民眾屆時可乘著輕軌前往「品牌商展區」，完整直擊近500家文創品牌及IP圖像創作者作品。（編輯：張雅淨）1110727

2022台灣文博會8月5日將移師高雄舉辦，主題館之一的「寶島冰菓室」將帶大家透過五感探索台灣的食冰文化，更可以在戶外區享用各式冰品。（文化部提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月27日