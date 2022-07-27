人氣貼圖角色高雄賣萌 巨型企鵝海豹同游愛河灣

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迎接文化盛事，高雄市政府啟動「聊療漂漂河」計畫，讓6隻由高雄創作者創作的Line貼圖明星巨大化實體現身，PP mini小小企鵝也在愛河灣亮相。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月27日

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）高市府啟動「聊療漂漂河」計畫，讓6隻由高雄創作者創作的LINE貼圖明星型化實體現身高雄，繼首發的「無所事事小海豹」後，「PP mini小小企鵝」也以玩水姿態現身愛河灣。

今年移師高雄舉辦的文博會進入最後倒數，高雄流行音樂中心海音館前方水域日前出現LINE人氣貼圖「無所事事小海豹」超可愛巨型充氣裝置，吸引不少民眾前往朝聖；昨天再出現同為貼圖明星的「PP mini小小企鵝」，讓不少路過民眾驚喜。

高雄市長陳其邁在臉書（Facebook）貼文表示，因應文博會及台灣設計展2大文化盛事將在高雄舉辦，市府在7到10月間推出「台灣設計設計台灣系列活動」，將文化深度融合城市底蘊，讓設計能量遍布38行政區，6隻由高雄創作者創作的LINE貼圖明星也將陸續在愛河灣集合。

陳其邁指出，巨大型小企鵝寬20公尺、高14公尺，動用海事工程技術、拖船、潛水員等技術人員組成團隊，評估愛河灣整體水流、潮汐、風切尋找適合定位，目前與小海豹在每晚7時到晚上11時亮燈。

高雄市副市長史哲臉書指出，「台灣IP．高雄原創－聊療漂漂河」上週由「無所事事小海豹」首發，登場即造成轟動，昨晚開始PP mini小小企鵝也與小海豹相伴，巨型化的小小企鵝以在愛河灣上玩水的姿態現身，消暑又療癒。

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史哲說，「PP Mini小小企鵝」是由從小在高雄長大的創作者GG所創，還未滿30歲的她，日常是在高雄家中進行創作，貼圖中各種靈感也來自生活細節，對於在高雄的創作生活非常舒坦自在，雖非科班出身，她以對畫畫的堅持與興趣，成為LINE原創市集的超人氣新星。

高雄市政府文化局今天指出，「台灣IP‧高雄原創─聊療漂漂河」將有明星貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、豆卡頻道、ㄇㄚˊ幾兔、PP mini小小企鵝等6名高雄創作者所創作的LINE超人氣貼圖角色，變成實體充氣裝置，成為文博會活動場域的迎賓大使，迎接到訪高雄的旅客，6個角色將巨型化陸續登場，預計8月5日文博會開展前全數亮相。（編輯：戴光育）1110727