迎接文博會 高雄駁二大型裝置「大樹宇宙」迴旋上梢

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藝術家顏名宏在高雄駁二藝術特區創作大型裝置「大樹宇宙－愛河森林慢板」，29日開放，顏名宏刻意避開大樹重要根系，依循樹枝生長線性構成設計動線，穿越枝葉間隙施作曲徑步道，構成彎於天地流轉、虛實交錯的生態步道，彷彿自成一處大樹宇宙。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月29日

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）藝術家顏名宏在高雄駁二創作大型裝置「大樹宇宙－愛河森林慢板」今天開放，步道依傍老榕樹迴旋而上，與枝幹樹葉共生，登上樹梢、遠眺港區美景，彷彿自成一處宇宙。

高雄市政府文化局新聞稿指出，迎接文博會與台灣設計展推動「台灣設計設計台灣」計畫，邀藝術家顏名宏醞釀規劃，在駁二藝術特區大義公園創作這項360度環景新作，民眾可循步道登上樹梢，遠眺港區美景，再穿梭枝葉回到地面，展開城市中探索自然的慢板生活。

顏名宏說明，大義公園內的榕樹叢自然生長成美學與生態系統，因此構思時，特別建置出獨立的主體基礎結構，刻意避開大樹下的重要根系，避免傷害樹木，更依循樹枝生長線性構成設計動線，穿越枝葉間隙施作曲徑步道，從樹下漫步到樹梢，構成彎於天地流轉、虛實交錯的生態步道，彷彿自成一處大樹宇宙。

高雄市文化局為迎接文博會與台灣設計展，推動「台灣設計設計台灣」計畫，邀藝術家顏名宏在駁二藝術特區大義公園創作360度環景新作「大樹宇宙－愛河森林慢板」，民眾可循步道登上樹梢，遠眺港區美景，再穿梭枝葉回到地面，展開城市中探索自然的慢板生活。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月29日

高雄市長陳其邁表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓人們渴望擁抱自然綠意和陽光空氣，藝術家的創作適時反映人們心情，作品與自然共生，撫平人心、帶來平靜；駁二特區既有海港遼闊，也有自然綠意閒適自在，文博會與台灣設計展將接續登場，盼民眾看展之餘也登上裝置欣賞港區風光。

高雄副市長史哲指出，大樹宇宙在白天與夜晚各有不同樣貌，是讓人嚮往走入體驗的地景作品，沿著大樹生長軌跡設計的坡道蜿蜒向上，搭配樹林間隙撒落的光影，讓人在市區中尋獲一方寧靜，與樹木、大地、自然對話，也與城市風景對話。

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高市文化局長王文翠說，顏名宏2016年創作的「椅子樂譜」，是許多遊客來到駁二必拍的熱門景點，新作「大樹宇宙」與其相互呼應，且位於愛河灣周邊令人放鬆舒心的城市綠地大義公園，提供民眾走上樹林登高遠眺港區風景的難得體驗。

文化局表示，「大樹宇宙」作品位在駁二藝術特區大義公園內，開放時間為週一到週四下午2時到6時，及週五、六、日下午4時到晚間8時，為維護安全，坡道上務必小心慢行，切勿嬉鬧奔跑或跳躍。（編輯：郭諭儒）1110729