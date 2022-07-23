國旅補助地方加碼 開跑首週高雄創近2億產值

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交通部觀光局15日起推出悠遊國旅補助方案，高雄加碼推出優惠，高雄市政府23日指出，7月假日住房率直衝8成，活動開跑首週已有1萬5500房使用國旅優惠、創造近新台幣2億元產值。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月23日

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）交通部觀光局國旅補助15日開跑，高雄也推出加碼優惠，高雄市政府今天指出，7月假日住房率直衝8成，活動開跑首週已有1萬5500房使用國旅優惠、創造近新台幣2億元產值。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，交通部觀光局15日起推出「悠遊國旅」優惠，自由行旅客平日入住合法旅宿（週日至週四）可折抵新台幣800元；高雄市政府再加碼推出「週間補到千、週五又補五」優惠，平日入住每房再加碼補助200元；週五更獨步全台，每房補助500元。

高雄在地旅宿業者也響應政策，紛紛加碼提出優惠，盼吸引更多民眾來高雄住宿旅遊。

高雄市觀光局長周玲妏今天透過新聞稿說明，7月15日活動首日高雄旅館住房率已成長到57%，上週末「旗津啤酒嘉年華」、「黑沙玩藝節」等活動加持下，住房率更高達77%，和疫情期間相比大幅提升。

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觀光局統計，活動開跑首週共約1萬5500間房間使用國旅優惠，吸引至少4萬人留宿高雄，期間創造的觀光產值上看2億元。

觀光局預告，高雄暑假起活動眾多，有全國矚目的文博會和台灣設計展、大港閱冰－冰品嘉年華、全國鹹酥雞嘉年華，9月還有熱氣球將在月世界及愛河飛行，壽山動物園也將在10月以嶄新面貌和大家見面；並提醒中央及高市加碼的補助活動皆是至經費用罄為止，「先住先贏」，籲民眾把握機會。（編輯：郭諭儒）1110723