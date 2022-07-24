「文博遶境」將上路 首發7場25日起高雄幣平台預約

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）迎接文化盛事，高市府推出「文博遶境」30條獨家遊程，甫公告就獲得熱烈詢問。高市文化局今天表示，首發7場遊程明天中午開放上「高雄幣平台」預約，其餘預計8月1日開放報名。

迎接文博會、台灣設計展2大文化盛事，高雄市政府推出「文博遶境」30條獨家遊程，帶民眾化身探險家，在專業在地導覽帶領下，從港市建設、產業交通、軍事布防、閩客文化等豐富內容，探索高雄發展歷程和城市風貌，還獨家限定參訪位於台電、台水或軍事管制區的文資秘境。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿指出，「文博遶境」自公告以來便受到廣大民眾熱烈詢問，將在明天中午12時，配合「高雄幣平台」上線，準時開放預約7條遊程7場首發場次；活動於8月6日起陸續啟航，整整3個月將帶大家深入探索高雄百年城市風華，其餘遊程將陸續公開細節內容，統一於8月1日全面開放報名。

首發的7條遊程將帶民眾從高雄北走到高雄南，跨越高雄百年現代化歷史時光，一覽哈瑪星的璀璨歲月、日式貴族的饗宴、鐵道迷的百年體驗、張學良小白宮軍事秘境的潛入、踏查高雄濱海線體驗正港海味、左營舊城鳳山新城高雄兩大古城的玩轉。

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文化局說明，活動將透過「高雄幣平台」進行預約、報到和付款，首發團在註冊高雄幣平台後，即可報名預約，並取得預購序號，須於8月1日至2日間完成付款，即完成遊程購買；可透過信用卡、LINE PAY、一卡通MONEY等線上支付工具付費，以多元付款方式儲值取得高雄幣，還可獲得市府加贈20%回饋。

文化局表示，「高雄幣平台」明天開放首發團報名，完整付費功能與更多精彩遊程，則預計8月1日正式上線，詳情可上台灣設計設計台灣官網https://twdesign.tw/串連高雄幣平台查詢。（編輯：陳仁華）1110724