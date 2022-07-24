更多編輯台推薦新聞：
影片／瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

影片／瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂

16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖
生活

16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國留學生巴黎批Dior抄漢服 法國人反擊：為何不幫維吾爾族抗議？
首頁 / 文化

「文博遶境」將上路 首發7場25日起高雄幣平台預約

2022/7/24 11:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄24日電）迎接文化盛事，高市府推出「文博遶境」30條獨家遊程，甫公告就獲得熱烈詢問。高市文化局今天表示，首發7場遊程明天中午開放上「高雄幣平台」預約，其餘預計8月1日開放報名。

迎接文博會、台灣設計展2大文化盛事，高雄市政府推出「文博遶境」30條獨家遊程，帶民眾化身探險家，在專業在地導覽帶領下，從港市建設、產業交通、軍事布防、閩客文化等豐富內容，探索高雄發展歷程和城市風貌，還獨家限定參訪位於台電、台水或軍事管制區的文資秘境。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿指出，「文博遶境」自公告以來便受到廣大民眾熱烈詢問，將在明天中午12時，配合「高雄幣平台」上線，準時開放預約7條遊程7場首發場次；活動於8月6日起陸續啟航，整整3個月將帶大家深入探索高雄百年城市風華，其餘遊程將陸續公開細節內容，統一於8月1日全面開放報名。

首發的7條遊程將帶民眾從高雄北走到高雄南，跨越高雄百年現代化歷史時光，一覽哈瑪星的璀璨歲月、日式貴族的饗宴、鐵道迷的百年體驗、張學良小白宮軍事秘境的潛入、踏查高雄濱海線體驗正港海味、左營舊城鳳山新城高雄兩大古城的玩轉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化局說明，活動將透過「高雄幣平台」進行預約、報到和付款，首發團在註冊高雄幣平台後，即可報名預約，並取得預購序號，須於8月1日至2日間完成付款，即完成遊程購買；可透過信用卡、LINE PAY、一卡通MONEY等線上支付工具付費，以多元付款方式儲值取得高雄幣，還可獲得市府加贈20%回饋。

文化局表示，「高雄幣平台」明天開放首發團報名，完整付費功能與更多精彩遊程，則預計8月1日正式上線，詳情可上台灣設計設計台灣官網https://twdesign.tw/串連高雄幣平台查詢。（編輯：陳仁華）1110724

張學良
高雄推「文博遶境」獨家遊程 探險城市發展史 竹縣年底增快捷、雪霸觀光等3線公車 完善路網
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族