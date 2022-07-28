迎接文博會 第3隻貼圖明星「ㄇㄚˊ幾兔」愛河亮相

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高雄市政府啟動「聊療漂漂河」計畫，讓6個由高雄創作者創作的LINE貼圖明星變身實體充氣裝置，陸續現身高雄愛河灣，人氣角色「ㄇㄚˊ幾兔」28日晚間也點亮燈光，吸引許多民眾駐足拍照。中央社記者蔡孟妤攝 111年7月28日

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高市府啟動「聊療漂漂河」計畫，讓6隻由高雄創作者創作的LINE貼圖明星型化實體現身高雄，第3隻「ㄇㄚˊ幾兔」今晚6時許亮起，吸引許多民眾駐足拍照。

繼「無所事事小海豹」及「PP mini小小企鵝」現身愛河灣後，第3隻「ㄇㄚˊ幾兔」今晚也亮了起來。

寬14公尺、高12公尺的巨大「ㄇㄚˊ幾兔」漂浮在愛河上，潔白明亮的身影，吸引民眾圍在愛河畔拍照合影。

市民陳小姐說，她連幾天都有來看這些貼圖明星，很期待接下來的貼圖明星陸續在愛河亮相。不少家長也帶著孩子來圍觀拍照，沿岸擠滿人潮，相當熱鬧。

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高雄市長陳其邁也在臉書說，超可愛的「ㄇㄚˊ幾兔」來到愛河了，「ㄇㄚˊ幾兔」是高雄創作者YUKIJI所創作。YUKIJI說，生活在晴朗宜居的高雄舒適圈，讓她可以盡情抒發創作。

高雄市政府文化局指出，「台灣IP‧高雄原創─聊療漂漂河」將有明星貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、豆卡頻道、ㄇㄚˊ幾兔、PP mini小小企鵝等6名高雄創作者所創作的LINE人氣貼圖角色，變成實體充氣裝置陸續登場，預計8月5日文博會開展前全數亮相。（編輯：張銘坤）1110728