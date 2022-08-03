統一發票111年5-6月中獎清冊 最低花2元手續費抱回千萬
2022/8/3 16:41（8/3 16:50 更新）
111年5、6月期統一發票千萬元特別獎中獎號碼為46438476；200萬元特獎號碼為54769852。（中央社製圖）
（中央社記者張璦台北3日電）財政部今天公布5、6月期統一發票中獎清冊，開出13個特別獎（新台幣1000萬元）及12個特獎（200萬元），其中一張花新台幣2元就抱回千萬大獎，合計7張特別獎中獎發票，消費金額在百元以下。
財政部賦稅署今天下午公布最新統一發票中獎清冊，今年5、6月期特別獎（1000萬元）中獎發票共開出13張，特獎（200萬元）則開出12張。
特別獎（1000萬元）中獎發票部分，消費金額最低的一張為2元GOMAJI手續費 ，合計共7張中獎發票消費金額在100元以下。
特獎（200萬元）方面，金額最低者為一張foodpanda開出的19元外送費發票。（編輯：潘羿菁）1110803
（中央社）
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統一發票111年5-6月期 千萬獎13張、200萬獎12張