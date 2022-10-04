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統一發票111年7-8月期中獎名單 千萬獎16張、200萬獎13張

2022/10/4 10:33（10/4 11:14 更新）
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財政部初步統計，111年7、8月期統一發票共開出16張特別獎（新台幣1000萬元）及13張特獎（200萬元）中獎發票，總計29位幸運兒將抱回大額獎金。（示意圖／中央社檔案照片）
財政部初步統計，111年7、8月期統一發票共開出16張特別獎（新台幣1000萬元）及13張特獎（200萬元）中獎發票，總計29位幸運兒將抱回大額獎金。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北4日電）財政部初步統計，7、8月期統一發票共開出16張特別獎（新台幣1000萬元）及13張特獎（200萬元）中獎發票，總計29位幸運兒將抱回大額獎金，詳細中獎名單將於下午4時30分出爐。

每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。

根據財政部初步統計，今年7、8月期特別獎（1000萬元）中獎發票共開出16張，特獎（200萬元）開出13張，下午將公布完整中獎清冊，揭露大獎獎落何處和消費金額、品項。

截至目前，根據超商、超市自行公布的中獎情形，7-ELEVEN統一超商開出3組1000萬元特別獎，另有一人花15元購買飲品中200萬元特獎；全聯福利中心開出1組200萬元特獎，民眾在台南和緯店花費114元購買兩瓶豆漿，就獲幸運之神眷顧。

全家便利商店則表示，本期開出1組特別獎1000萬元，消費者在桃園市蘆竹山腳店購買水果拼盤、鮮乳、壽司米及零食等7項食品，共花費497元，便喜從天降。特獎200萬元則開出2組，獎落台北市內湖區，幸運得主分別在星湖店、康福店消費，其中一人購買2杯飲品、花費94元，就將200萬抱回家。（編輯：楊凱翔）1111004

111年7、8月期統一發票千萬元特別獎獎號9月25日公布。（中央社）
111年7、8月期統一發票千萬元特別獎獎號9月25日公布。（中央社）
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