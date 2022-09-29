中獎發票通知不漏接 國稅局籲境外消費填寫有效電郵

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（中央社記者張璦台北29日電）Netflix、Google等境外電商，銷售線上遊戲、音樂、電視劇等電子勞務給民眾，須開立雲端發票，並儲存在電子郵件載具；國稅局提醒，民眾消費時務必提供正確、有效的電郵信箱給境外電商，以免影響發票兌獎權益。

財政部台北國稅局說明，境外電商營業人銷售「電子勞務」給境內自然人，應開立雲端發票給買受人，財政部因此以民眾消費時留存的電子郵件信箱，作為儲存雲端發票的載具，中獎通知也會寄送到民眾留存的電子信箱。

台北國稅局指出，當民眾提供給境外電商的電子郵件載具，所儲存的雲端發票幸運中獎，財政部電子發票整合服務平台將主動寄送中獎通知，到民眾留存的電子郵件信箱；此外，中獎通知有時可能會被歸類至垃圾信件，民眾需多加注意。

台北國稅局表示，民眾點選中獎通知信內的連結，取得整合服務平台發送的一次性密碼，持這一密碼 （48 小時內有效），到超商多媒體事務機（KIOSK）列印中獎發票證明聯， 即可在實體通路兌獎據點領獎。

台北國稅局進一步指出，民眾還可以選擇更便捷的領獎方式，就是將境外電商電子郵件載具，歸戶至手機條碼，再選擇以下2種方式之一，免出門宅在家即可兌領獎，不用擔心會漏掉中獎通知及錯失中獎獎金。

首先，下載「財政部統一發票兌獎APP」，設定金融機構帳戶，APP「發票存摺」功能會顯示已歸戶的雲端發票，在各期統一發票開獎後自動對獎，並顯示是否中獎及中獎金額資訊，民眾點選「我要領獎」，可即時領獎。

再者，在電子發票整合服務平台，設定自動匯款功能，平台將於設定後的次期統一發票開獎時，自動對獎並將中獎獎金直接匯入指定的金融帳戶。

台北國稅局呼籲，自境外電商開立雲端發票以來，已經開出多張新台幣100萬元以上大獎，民眾向境外電商購買電子勞務時，應留意並正確填寫電子郵件信箱，才不會與財神爺擦身而過。（編輯：潘羿菁）1110929