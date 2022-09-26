統一發票7-8月千萬獎 全家497元買零食喜從天降

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（中央社記者曾智怡台北26日電）111年7、8月統一發票中獎號碼昨天出爐，全家便利商店今天表示，本期開出1組特別獎1000萬元，消費者在桃園市蘆竹山腳店購買水果拼盤、鮮乳、壽司米及零食等7項食品，共花費497元，便喜從天降。

特獎200萬元則開出2組，獎落台北市內湖區，幸運得主分別在星湖店、康福店消費，其中一人購買2杯飲品、花費94元，就將200萬抱回家。

頭獎20萬元有3人幸運獲得，分別於台北市中山區台鑫店、高雄市的日月光五店及屏東縣的車城風車店開出，有消費者僅花費17元購買飲品即獲獎。

為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出3組，分別位於新竹金湳雅店、太保縣府店及永和新廷店，有人僅花費77元購買甜點及麵包，就抱回百萬獎項。

111年7、8月統一發票中獎號碼昨天公布，特別獎（1000萬元）05701942 ；特獎（200萬元）97718570；頭獎（20萬元）3組分別為88400675、73475574、53038222。（編輯：楊蘭軒）1110926

（中央社）