5-6月發票領獎期至11/7 財部急尋千萬獎5未領得主
2022/10/30 23:14
（中央社記者張璦台北30日電）今年5、6月期特別獎（1000萬）至今仍有5張未領，幸運兒最低僅花15元就喜從天降；財政部今天晚間在臉書發文指出，領獎期限只到11月7日，並貼出中獎清冊，盼得主儘快現身，以免與財神爺擦身而過。
財政部晚間在臉書（Facebook）指出，5、6月期未領的特別獎（1000萬）發票共5張，其中4張消費金額在新台幣百元以下。
金額最低的一張開在台北市中山區大直街11號全家便利商店，民眾花15元，就喜獲財神爺眷顧；金額次低者在彰化縣社頭鄉松竹村社石路937號統一超商，花30元買食品，喜從天降。
另3張未領特別獎（1000萬）發票分別是，台北市中山區民族東路336號台北農產開出的停車費75元發票；台中市北屯區太原路3段1505號統一超商開出的94元發票；桃園市桃園區成功路3段115巷的東東保齡球館，開出的球局費、租用費690元發票。
財政部提醒曾經到過這些店家消費的民眾，領獎期限只到11月7日，呼籲得主趕快現身。（編輯：林克倫）1111030
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