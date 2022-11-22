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統一發票7-8月千萬獎2張未領 最低花30元停車費
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統一發票7-8月千萬獎2張未領 台南海安路停車、高雄書局消費幸運兒

2022/11/22 10:31（11/22 10:54 更新）
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111年7、8月期統一發票千萬元特別獎獎號25日公布。（中央社）
111年7、8月期統一發票千萬元特別獎獎號25日公布。（中央社）
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（中央社記者張璦台北22日電）財政部表示，今年7、8月期特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，至今各有2張及3張未領，消費金額皆在新台幣500元以下；未領的千萬大獎發票中，幸運兒最低花30元停車費，希望得主儘快現身，以免成過路財神。

今年9、10月期統一發票將於25日開獎，在此之前，財政部提醒，仍在兌領期限內的7、8月特別獎及特獎中獎發票，還各有2張及3張未領獎，提醒民眾趕在明年1月5日前完成兌領。

財政部指出，7、8月期未領的特別獎（1000萬元）發票2張，金額較低者為台南市中西區海安路一段「城市車旅」開出的30元停車費發票，另一張是高雄市苓雅區廣州一街「一新書局」開出的430元發票。

特獎（200萬元）未領中獎發票3張，金額最低為台中市大里區統一超商大金門市開的15元飲品發票；其他為新竹縣竹北市中華路上的台灣中油，開出100元汽油發票；另一張則是台北市內湖區全家便利商店星湖店開的250元菸品發票。（編輯：張均懋）1111122

#統一發票
#千萬獎
#財政部
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