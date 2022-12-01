統一發票111年9-10月中獎名單 千萬獎15張、200萬獎12張

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（中央社記者張璦台北1日電）財政部初步統計，9、10月期統一發票共開出15張特別獎（新台幣1000萬元）及12張特獎（200萬元）中獎發票，總計27位幸運兒將抱回大額獎金，詳細中獎名單將於下午4時30分出爐。

每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。

根據財政部初步統計，今年9、10月期特別獎（1000萬元）中獎發票共開出15張，特獎（200萬元）開出12張，下午將公布完整中獎清冊，揭露大獎獎落何處和消費金額、品項。

截至目前，根據超商、超市自行公布的中獎情形，統一超商本期共2位消費者獲得千萬大獎，一人在高雄市岡山區程香門市購買48元的飲品；一人在台中市北屯區萬寶門市購買241元的飲品、統一麵包及購物袋。另有2位獲得200萬特獎，一人在台中市大里區美群門市支付10元的繳費手續費，一人在新竹縣湖口鄉力成貳門市購買49元的飲品。

萊爾富本期開出1組1000萬特別獎，幸運兒在萊爾富桃縣觀音店，僅花費125元購買1包菸品，便喜從天降。

全家便利商店本期開出1組千萬特別獎，消費者在高雄天誠店購買麻辣燙等4項餐飲商品，共花費154元就幸運中獎；特獎200萬元則開出2組，幸運得主分別在永和御林店、台南南園店消費，其中有消費者僅花費38元就，將200萬大獎抱回家。（編輯：張均懋）1111201