統一發票111年9-10月千萬獎超商開4組 48元買飲品成幸運兒

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9、10月統一發票中獎號碼25日出爐，其中一人在統一超商高雄市岡山區程香門市（圖）僅花費48元購買飲品，就將千萬大獎抱回家。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者曾智怡台北25日電）111年9、10月統一發票中獎號碼今天出爐，全家便利商店、統一超商、全聯福利中心、萊爾富本期開出4組1000萬特別獎、5組200萬特獎；最幸運的消費者，在統一超商僅花費48元購買飲品，就將千萬大獎抱回家。

統一超商本期共2位消費者獲得千萬大獎，一人在高雄市岡山區程香門市購買48元的飲品；一人在台中市北屯區萬寶門市購買241元的飲品、統一麵包及購物袋。另有2位獲得2百萬特獎，一人在台中市大里區美群門市支付10元的繳費手續費；一人在新竹縣湖口鄉力成貳門市購買49元的飲品。

至於3位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在雲林縣斗六市永昌門市購買共227元的焗飯、鮮食與茶葉蛋；一人在雲林縣元長鄉元長門市購買共59元的飲品與飯糰；一人在高雄市楠梓加工區明月門市購買25元的零食。

統一發票111年9、10月中獎號碼公布，千萬特別獎號為11174120。（中央社製圖）

萊爾富本期開出一組1000萬特別獎，幸運兒在萊爾富桃縣觀音店，僅花費125元購買1包菸品，便喜從天降。

全家便利商店本期開出1組千萬特別獎，消費者在高雄天誠店購買麻辣燙等4項餐飲商品，共花費154元就幸運中獎；特獎200萬元則開出2組，幸運得主分別在永和御林店、台南南園店消費，其中有消費者僅花費38元就，將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元有4位消費者幸運獲得，獎項分別是在台灣大道店、和美新矽品店、台中鼎安店及淡水山海店開出，其中一位幸運兒購買Fami!ce全家霜淇淋，只花費49元就帶走頭獎，還有消費者僅花費30元購買飲品，就成為頭獎得主。

為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出3組，分別位於新竹金元寶店、台中鑫貴店、新店金采店，其中有消費者僅花費20元購買兩顆茶葉蛋即獲獎。

全聯福利中心本期共開出超過23萬個獎項，其中有一張200萬特獎，開出門市為新店捷運店，消費者花費48元購買保鮮袋，就被幸運之神眷顧。

111年9-10月期統一發票今天出爐，獎金1000萬元特別獎為「11174120」，獎金200萬元的特獎為「59276913」，20萬元的3組頭獎分別為「18079936」、「20591738」及「64500205」。（編輯：楊凱翔）1111125

（統一超商提供）