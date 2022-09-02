財部：下半年雲端發票專屬獎500元獎 增開50萬組

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（中央社記者張璦台北2日電）發票小確幸降臨，財政部賦稅署今天宣布，下半年各期統一票開獎組數中，雲端發票專屬500元獎將增開50萬組，來到215萬組；民眾只要不印出紙本發票、儲存在載具，就能增加中獎機會。

財政部今天表示，為妥善運用統一發票給獎經費，並提高消費者索取雲端發票誘因，在統一發票給獎辦法規定的發票獎別及組數範圍內，衡酌今年統一發票給獎經費的執行情形。

盤點執行狀況後，財政部指出，規劃今年下半年（7月至12月）各期統一票開獎組數，除維持現行特別獎及特獎各1組、頭獎至六獎各3組；雲端票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，及500元獎165萬組外，將增開雲端發票專屬獎500元獎50萬組，今年下半年各期雲端發票專屬獎將開出226萬6030組，獎額高達12.17億元。

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為了不讓獎金擦身而過，財政部呼籲民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機號碼，透過兌獎APP或財政部電子發票整合服務平台，進行各式載具歸戶至手機條碼。

同時，為便利民眾領獎，財政部統一發票兌獎APP提供24小時線上即時領獎服務，民眾可利用兌獎APP即時領獎；財政部電子發票整合服務平台也提供民眾設定領獎帳戶，獎金自動匯入指定帳戶，絕不漏接，讓民眾從消費索取發票到發票儲存、歸戶、捐贈及兌領，達到全程無紙化。（編輯：潘羿菁）1110902