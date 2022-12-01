111年9-10月統一發票中獎清冊 北市麥當勞員工餐21元抱回千萬

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財政部1日公布9、10月期統一發票中獎清冊，有民眾在台北市麥當勞花21元買員工餐抱回千萬大獎。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張璦台北1日電）111年9、10月期統一發票中獎清冊今天揭曉，開出15個特別獎（新台幣1000萬元）及12個特獎（200萬元）；有民眾在台北市麥當勞花21元買員工餐，抱回千萬大獎，另有人在台中市統一超商支付10元手續費，就中200萬元。

111年9、10月期統一發票中獎號碼11月25日下午開出，特別獎中獎號碼為11174120，特獎中獎號碼為59276913，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，財政部表示，可兌領特別獎中獎發票15張、特獎中獎發票12張；雲端發票百萬專屬獎則開出30張。

攤開中獎清冊，本期15張特別獎（1000萬元）中獎發票，有2張消費金額在百元以下；金額最低者，在台北市大安區忠孝東路4段上的麥當勞開出，民眾花21元購買員工餐，食品、飲品各一份，幸運抱回千萬元；金額次低者，在高雄市岡山區統一超商程香門市開出，民眾花48元銅板價買可口可樂、雪碧各一瓶，就獲財神爺眷顧。

（財政部提供）

（財政部提供）

特別獎發票金額最高者，由台南市東區崇明路「名宇有限公司」開出，金額高達1萬4800元，交易項目為醫材「特黴素抗生素骨水泥」。

本期12張特獎（200萬元）發票中，高達8張消費金額在百元以下，最低者為台中市大里區統一超商美群門市開出的10元手續費發票；金額次低者為一張31元發票，開在苗栗縣竹南鎮龍山路的「清心福全」。

至於特獎發票金額最高者，為台北市中山區民族東路「上引水產」開出的844元發票。

賦稅署提醒，111年9、10月期統一發票中獎領獎期間為今年12月6日至明年3月6日，中獎人應在期間內到指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

此外，財政資訊中心指出，本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項幸運得主，共有99位，獎金合計超過1億8100萬元；99位中獎得主中，共67位使用載具儲存雲端發票。（編輯：楊凱翔）1111201