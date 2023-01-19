統一發票9-10月千萬獎4張未領 高雄超商買可樂幸運兒快現身

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統一發票111年9、10月千萬獎仍有4張未領。（中央社製圖）

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（中央社記者張璦台北19日電）財政部指出，去年9、10月期特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，至今還各有4張及2張未領；未領的千萬大獎發票中，幸運兒最低花新台幣48元銅板價買可口可樂、雪碧，呼籲得主儘快現身，別成了過路財神。

民國111年11、12月期統一發票將於新春25日開獎。財政部提醒，仍在兌領期限內的9、10月特別獎及特獎中獎發票，還各有4張及2張未領獎，提醒民眾趕在今年3月6日前完成兌領。

財政部指出，9、10月期未領的特別獎（1000萬元）發票4張，消費金額最低者為高雄市岡山區統一超商程香門市開出的48元購買可口可樂、雪碧發票；消費金額落在百元的有2張，包含由新北市三重區三和路摩斯漢堡開出的105元發票，以及桃園市觀音區萊爾富桃縣觀音店開出的125元菸品發票。

同時，本期特別獎發票金額最高者，由台南市東區崇明路「名宇有限公司」開出，金額高達1萬4800元，交易項目為醫材「特黴素抗生素骨水泥」，這位千萬獎得主也尚未現身。

特獎（200萬元）未領中獎發票2張，消費金額皆在100元以下，金額較低者為一張31元發票，開在苗栗縣竹南鎮龍山路的清心福全；另一張是中油彰化中華路站開出的80元汽油發票。（編輯：郭無患）1120119