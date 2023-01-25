統一發票111年11-12月千萬獎號碼：28089459

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（中央社網站25日電）111年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎號碼為28089459 ；200萬元特獎號碼為30660303。

111年11、12月統一發票中獎號碼，下午12時30分在東森財經台直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）28089459；特獎（200萬元）30660303；頭獎（20萬元）3組分別為65056128、07444404、44263900。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

除了上述中獎號碼之外，財政部賦稅署表示，111年下半年（7月至12月）各期雲端發票開獎組數包含百萬元獎30組、二千元獎1萬6千組、八百元獎10萬組及五百元獎215萬組，總計各期雲端發票專屬獎將開出226萬6030組，總獎金高達12.17億元。

中獎人應於領獎期限內，持有效身分證件及中獎統一發票收執聯、電子發票證明聯或公用事業掣發載有載具識別資訊之兌獎聯，向實體據點領獎。實體通路兌獎據點包括：

【全部獎別】第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部。

【二獎以下獎別、雲端發票專屬千元獎、雲端發票專屬百元獎】信用合作社、農／漁會信用部。

【五獎、六獎、雲端發票專屬百元獎】統一超商、全家、萊爾富、OK、全聯福利中心、美廉社（早上9時至晚上11時或營業結束）。

（編輯：林傑立）1120125