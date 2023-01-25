統一發票111年11-12月千萬獎號碼：28089459
2023/1/25 12:14（1/25 12:56 更新）
111年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號25日公布（中央社製圖）
（中央社網站25日電）111年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎號碼為28089459 ；200萬元特獎號碼為30660303。
111年11、12月統一發票中獎號碼，下午12時30分在東森財經台直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）28089459；特獎（200萬元）30660303；頭獎（20萬元）3組分別為65056128、07444404、44263900。
二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
除了上述中獎號碼之外，財政部賦稅署表示，111年下半年（7月至12月）各期雲端發票開獎組數包含百萬元獎30組、二千元獎1萬6千組、八百元獎10萬組及五百元獎215萬組，總計各期雲端發票專屬獎將開出226萬6030組，總獎金高達12.17億元。
中獎人應於領獎期限內，持有效身分證件及中獎統一發票收執聯、電子發票證明聯或公用事業掣發載有載具識別資訊之兌獎聯，向實體據點領獎。實體通路兌獎據點包括：
【全部獎別】第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部。
【二獎以下獎別、雲端發票專屬千元獎、雲端發票專屬百元獎】信用合作社、農／漁會信用部。
【五獎、六獎、雲端發票專屬百元獎】統一超商、全家、萊爾富、OK、全聯福利中心、美廉社（早上9時至晚上11時或營業結束）。
（編輯：林傑立）1120125
延伸閱讀統一發票9-10月千萬獎4張未領 高雄超商買可樂幸運兒快現身總統春節約詢？傳陳建仁答應接行政院長2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握持續更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包春節連假天氣、車況一次掌握
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120