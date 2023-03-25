統一發票112年1-2月千萬獎號碼：06634385
2023/3/25 12:34（3/25 15:15 更新）
112年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號為06634385。（中央社製圖）
（中央社網站25日電）112年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎號碼為06634385 ；200萬元特獎號碼為66882140。
今年1、2月統一發票中獎號碼，下午12時30分在東森財經台直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）06634385；特獎（200萬元）66882140；頭獎（20萬元）3組分別為25722152、93412693、16957025。
二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。1120325
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