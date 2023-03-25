統一發票1-2月千萬得主 幸運兒全家花58元買吐司抱走大獎
2023/3/25 14:59（3/25 15:41 更新）
112年1、2月統一發票中獎號碼25日出爐，全家便利商店開出一組千萬特別獎。（中央社檔案照片）
（中央社記者曾智怡台北25日電）112年1、2月統一發票中獎號碼今天出爐，全家便利商店本期開出1組千萬特別獎，消費者在大里大發店購買吐司，僅花新台幣58元就幸運中獎。
112年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，獎金1000萬元特別獎號碼為06634385；200萬元特獎號碼為66882140；20萬元頭獎3組分別為25722152、93412693、16957025。（編輯：張均懋）1120325
（全家提供）
112年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號為06634385。（中央社製圖）
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