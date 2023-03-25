統一發票1-2月超商全聯開出5張千萬 最低20元買茶飲中獎

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（中央社記者曾智怡台北25日電）112年1、2月統一發票中獎號碼今天揭曉，統一超商、全家、萊爾富、全聯本期共開出5組千萬特別獎，以及2組200萬特獎；其中，最幸運的消費者僅在萊爾富花新台幣20元購買茶飲，便將千萬大獎抱回家。

112年1、2月期統一發票獎號今天公布，獎金1000萬元特別獎號碼為06634385 ；200萬元特獎號碼為66882140；20萬元頭獎3組分別為25722152、93412693、16957025。

統一超商本期共3位消費者獲得千萬特別獎，一人在新竹縣竹北市的7-ELEVEN璞玉門市購買65元的香蕉、零食；一人在台中市西屯區7-ELEVEN逢美門市購買36元飯糰；一人新北市萬里區7-ELEVEN萬里門市購買331元的飲品、民生用品。

統一超商本期也開出1組200萬特獎，消費者在苗栗縣苑裡市的7-ELEVEN新和苑門市購買28元的麵包即中獎。

至於4位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在台南市善化區P7廠門市購買21元的飲品；一人在苗栗縣竹南鎮海口門市購買82元CITY CAFE系列飲品；一人在新北市土城區城利門市購買45元CITY CAFE系列飲品；一人在基隆市信義區杰昕門市花88元購買三明治、飲品。

（統一超商提供）

全家便利商店本期開出1組千萬特別獎，消費者在大里大發店購買土司，僅花費58元就中大獎；200萬特獎開出1組，幸運得主於屏東縣長治交流店消費，僅消費35元購買飲料，就將200萬抱回家。

20萬頭獎則有3位消費者幸運獲得，獎項分別於興德店、長復店及土城虎躍店開出，3位消費不超過65元，最低僅花費33元購買巧克力，就成為頭獎得主。

為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家本期共開出2組，分別位於土城冠延店及台北市大同區的太陽店；其中有消費者僅花89元購買2瓶鮮乳，即獲得百萬獎項。

（全家提供）

萊爾富本期開出1組千萬特別獎，開出門市為新北市五股區的北縣西雲店，幸運得主僅消費20元購買茶飲，就抱走大獎。

全聯福利中心本期統一發票共開出兩組20萬頭獎，開出門市分別為台中民權、學甲華宗，其中台中民權中獎者花費331元購買飲料跟零售；學甲華宗的幸運兒則是花費273元購買飲料，就喜從天降。（編輯：楊凱翔）1120325