統一發票1-2月千萬獎 萊爾富20元買飲料抱走大獎
2023/3/25 14:30（3/25 14:52 更新）
112年1、2月統一發票獎號出爐，萊爾富開出一組千萬特別獎，得主僅花20元購買飲品就抱走大獎。圖非當事店家。（中央社檔案照片）
（中央社記者曾智怡台北25日電）112年1、2月統一發票中獎號碼今天出爐，萊爾富本期開出一組千萬特別獎，開出門市為新北市五股區的北縣西雲店，幸運得主僅消費新台幣20元購買茶裏王飲品，即抱走大獎。
112年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，獎金1000萬元特別獎號碼為06634385；200萬元特獎號碼為66882140；20萬元頭獎3組分別為25722152、93412693、16957025。（編輯：張均懋）1120325
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